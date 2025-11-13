Capire il mondo attraverso la Geopolitica

Il Lions Club Salebrum organizza un incontro con il giornalista e analista Dario Fabbri per esplorare i nuovi equilibri internazionali e il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Venerdì 14 novembre, alle 18.30, presso l’Hotel L’Approdo.

Castiglione della Pescaia: Ancora una volta il Lions Club Castiglione della Pescaia affronta un problema di rilevante interesse.

Si cercherà di conoscere come fattori geografici, storici, economici, demografici e culturali influenzino le decisioni e i conflitti di potere tra gli Stati. Nessun argomento può essere più attuale, dato il momento che stiamo attraversando.

Nuovi equilibri a livello internazionale si stanno formando, mentre l’Italia permane attore importante nel Mediterraneo con relazioni internazionali ormai consolidate.

Ne parlerà Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico italiano, fondatore e Direttore della rivista mensile di geopolitica Domino.