Capalbio, una giornata da favola con Mermaid Magic Beach: bambini e famiglie per il mare pulito

Successo per l’evento alla spiaggia della Torba con Marevivo, Rainbow e il Capalbio Film Festival: laboratori, giochi e la prima apparizione pubblica della sirena Merlinda per sensibilizzare grandi e piccoli alla tutela dell’ambiente.

Capalbio: Entusiasmo e grande partecipazione durante l’evento “Insieme per una spiaggia più pulita!”, organizzato nella splendida spiaggia della Torba di Capalbio lo scorso 27 settembre. Una giornata indimenticabile all’insegna dell’edutainment ambientale, che ha coinvolto bambini, famiglie e volontari, trasformando il litorale in un palcoscenico di attività dedicate alla salvaguardia del mare.

Durante l’intera mattinata, i partecipanti hanno preso parte a laboratori didattici, quiz e giochi educativi, guidati dagli esperti di Marevivo. Tra i momenti più coinvolgenti il “Mermaid Magic Beach Clean-Up”, durante il quale adulti e bambini hanno partecipato alla pulizia della spiaggia e dei fondali marini, raccogliendo diversi chili di rifiuti. Ecologia, rispetto per l'ambiente, sensibilizzazione sulla responsabilità individuale, conservazione degli oceani e della vita marina, sono i temi al centro di Mermaid Magic che li promuove con Marevivo anche all’interno del nuovo spazio web di educazione ambientale “MOA – Marevivo Ocean Academy”, nell’apposita sezione “SPAZIO KIDS”, dove i più piccoli hanno la possibilità di imparare a conoscere il mare divertendosi.

Grande entusiasmo per la presenza straordinaria della sirena Merlinda, protagonista della serie animata Mermaid Magic, che ha incantato i più piccoli con la prima apparizione pubblica. Con il suo carisma, Merlinda ha coinvolto attivamente i bambini mostrando loro come prendersi cura del mare e diventare piccoli custodi dell’ambiente. I volontari di Tortuga Surf School, hanno coinvolto i loro piccoli surfisti.

L’iniziativa, promossa da Rainbow – la global content company fondata da Iginio Straffi – in collaborazione con Marevivo, fondazione ambientalista che opera in prima linea nella tutela del mare e nella sensibilizzazione sulle tematiche ad esso connesse, rientra nel progetto educativo internazionale “Sea Academy by Mermaid Magic”, nato per coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell’ecosistema marino attraverso il linguaggio del gioco e della creatività. Un progetto sposato in pieno dal Capalbio Film Festival con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi e di Carlo Alberto Pratesi, direttore Giornata della Sostenibilità Ambientale. Presente alla giornata anche il Sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini.

La collaborazione con il festival, promosso e organizzato da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio, mira a rafforzare l’impegno comune di Mermaid Magic e di Capalbio Film Festival a favore della sostenibilità ambientale promuovendo un messaggio forte e condiviso.

Il successo di “Mermaid Magic Beach” segna solo l’inizio di un percorso più lungo: la Sea Academy by Mermaid Magic continuerà portando avanti la missione comune di Rainbow e Marevivo per creare un futuro più sostenibile e consapevole.