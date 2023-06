Cultura Capalbio: tutto pronto per lo show a tema Woodstock di Cromatica 30 giugno 2023

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune, si terrà domenica 2 luglio, alle ore 20, nella sala Tirreno di Borgo Carige

Capalbio: Tutto pronto per lo spettacolo dell’associazione Cromatica music home Aps, patrocinato dal Comune di Capalbio, che si terrà domenica 2 luglio, alle ore 20, nella sala Tirreno di Borgo Carige. “In questi anni Cromatica ha svolto un grandissimo lavoro – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura del Comune di Capalbio –. Grazie alla loro passione e competenza promuovono varie attività artistiche in tutto il territorio, coinvolgendo più fasce d’età”. Lo show, ispirato a Woodstock e al rock di fine anni Sessanta, vedrà protagonisti ben cinquanta allievi di Cromatica, con un’età compresa tra i tre e i sessant’anni. L’ingresso sarà a offerta libera per contribuire alle tante attività svolte dall’associazione. “Sarà una serata – commentano il presidente Stefano Zandomeneghi e la direttrice artistica di Cromatica music home Aps Chiara Vannini – all’insegna dell’arte e del divertimento. Siamo davvero soddisfatti di presentare al pubblico uno spettacolo così dinamico e coinvolgente, frutto di tanto impegno da parte dei nostri allievi”. L’evento si concluderà con l’esibizione finale degli studenti della “Resident orchestra”.

