Capalbio: tornano i surf campi estivi di Tortuga

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i giovani con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni

Capalbio: Sono tornati i centri estivi giornalieri promossi da Tortuga surf school. Sono ufficialmente aperte, infatti, le iscrizioni per i giovani con un’età compresa tra i sei e i quattordici anni ai campi dedicati al mare e che si svolgeranno allo stabilimento balneare Sandy beach. Un servizio fondamentale tanto che il Comune, per sostenere i bambini e le famiglie, pagherà la metà dell’importo per le attività di ogni iscritto capalbiese.

“Torna un servizio importante – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Patrizia Puccini – sia per i bambini e i ragazzi che per le loro famiglie. Con la chiusura delle scuole è fondamentale poter garantire servizi in grado di accogliere, includere e far divertire i più giovani. Siamo sicuri che i campi estivi della Tortuga, che l’anno scorso raggiunsero una quota di quasi 400 presenze, riscuotano ancora una volta un grande successo. Ringrazio, inoltre, la consigliera Alessandra Pipi per il suo continuo impegno a disposizione dei più giovani”.

I campi estivi si terranno da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30, a partire dal 30 giugno e fino al 29 agosto (con un’interruzione che andrà dal 9 al 17 agosto). Le giornate prevederanno, oltre ai giochi sportivi in spiaggia, lezioni teoriche e pratiche di surf da onda, di windsurf, di Sup e di wing. Il pranzo è incluso. Sono previsti alcuni giorni della settimana alla rampa da skate (onda di legno) di Tortuga Woodwave Capalbio e alla Fattoria didattica Iandolo, con attività ludiche e creative. “Siamo orgogliosi di confermare anche per questa estate - dichiara il presidente Lorenzo Vannelli - la nostra presenza sul territorio, grazie al Comune di Capalbio, offrendo un centro estivo basato su professionalità, sicurezza e passione. Il nostro staff è composto da istruttori qualificati pronti ad accogliere bambini e ragazzi in un ambiente sereno, coinvolgente e altamente formativo. Il nostro progetto è semplice: far vivere un’esperienza indimenticabile, dove sport, crescita personale e divertimento vanno di pari passo. Vi aspettiamo a braccia aperte, tra le onde, le nostre attività e il sorriso del nostro team.”

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito www.tortugasurfschool.com/surfcampgiornalieri oppure chiamare i numeri 348 8079982 o 338 5417174.