Capalbio si rifà il look: 100mila euro per la manutenzione delle strade

Gli interventi riguarderanno anche le frazioni di Pescia Fiorentina, Capalbio Scalo e Giardino



Capalbio: Dopo aver completato l’operazione dei marciapiedi danneggiati e l’intervento in via Vittorio Veneto per l’accesso alle Mura di Capalbio, nei prossimi giorni cominceranno i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade comunali del territorio, relative ad esempio a quelle di Pescia Fiorentina e Capalbio Scalo.

“Un altro passo in avanti – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – per la sicurezza dei nostri cittadini e per il miglioramento della mobilità del territorio. Investire una cifra così importante, circa 100mila euro, significa poter compiere molti interventi che andranno a migliorare la vita quotidiana della comunità e valorizzare maggiormente l’offerta turistica dell’area”.

Le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza si concentreranno soprattutto sulle strade che portano alle frazioni e alle località del territorio comunale di Capalbio. “Gli interventi – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – riguarderanno, tra i tanti, Capalbio Scalo, Pescia Fiorentina, la strada di Poggio la Pescia, Origlio e un circa un chilometro e mezzo della via che giunge a Giardino. Tutto ciò a dimostrazione di quanto la nostra Amministrazione sia ben consapevole di quanto sia importante investire e valorizzare le frazioni e le località del territorio”.