Capalbio Scalo si rifà il look

Lunedì 23 giugno cominceranno nella frazione le operazioni di rifacimento dell’asfalto

Capalbio Scalo: Partiranno lunedì 23 giugno le operazioni di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale nella frazione di Capalbio Scalo. Un ampio intervento che riguarderà sei vie, portando a una messa in sicurezza delle strade e a un miglioramento della viabilità. “Migliorare le strade comunali – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – è una delle grandi sfide che la nostra amministrazione ha ingaggiato fin dal suo insediamento. In questi anni abbiamo promosso interventi nei centri abitati e nei territori aperti, consapevoli che la sicurezza delle persone dovesse essere messa al primo posto. Rifare i manti stradali, allargare le strade, ammodernare le infrastrutture è un passaggio chiave che non riguarda solo la sicurezza, ma anche l’economia, la crescita delle aziende e l'aumento dell’attrattività turistica”.

Le operazioni riguarderanno tutta via Toscana, per interessare poi via Umbria, via Marche, un tratto di via Emilia, uno di via Abruzzo e uno di via Origlio.

Per questioni di sicurezza, tramite ordinanza, dalle ore 7 di lunedì 23 giugno e fino alla fine dei lavori, in via Toscana (e successivamente negli altri tratti interessati dai lavori), sono stati istituiti il divieto di transito e sosta e il limite di velocità pari a 10 km/h.