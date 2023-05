Capalbio: ritorna la Festa del patrono San Bernardino

L’evento si terrà sabato 20 maggio, dalle ore 14.30, nelle vie del borgo e in piazza della Provvidenza



Capalbio: Ritorna la Festa di San Bernardino, il patrono di Capalbio. L’evento, organizzato da Cosc – Sagra del cinghiale, la Pro Loco Buranaccio, il Circolo scuola Cavalcanti di Maremma, il Comitato contrade Città di Capalbio, l’associazione Capalbio giovani e la NannoniBus e patrocinato dal Comune di Capalbio, si terrà sabato 20 maggio, dalle ore 14.30, con un programma ricco di appuntamenti. “Siamo davvero soddisfatti – commentano Federico Bordo, assessore con delega all’Associazionismo, e Patrizia Puccini, assessore alla Cultura – che tante associazioni del territorio abbiano raccolto l’invito della nostra amministrazione a riprendere i festeggiamenti del santo patrono. La loro collaborazione permetterà a tutti i cittadini e ai visitatori di godere nuovamente di una tradizione che si era interrotta durante il periodo della pandemia da Covid-19”.

Si comincerà nel centro storico del capoluogo con una merenda e tanti giochi per i più piccoli; alle ore 17 terrà la santa messa in Pieve San Nicola, per poi proseguire con la solenne processione di San Bernardino; alle ore 18.45, in piazza della Provvidenza, ci sarà lo spettacolo “Bricco e Bracco, giocoleria in pillole” e a seguire l’intrattenimento del Dj Ranga e una cena con pasta e salsicce alla brace; alle ore 21, inoltre, si svolgerà il live con Cromatica Duo e alle 22 l’estrazione della lotteria di beneficenza con premi offerti dalle attività locali. “Finalmente – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – tornerà una manifestazione alla quale i nostri cittadini tenevano in particolar modo. Un successo frutto dell’intesa e della lungimiranza di tante associazioni locali che hanno voluto collaborare per il bene della comunità. Tutta l’amministrazione ringrazia sentitamente i soggetti autori dell’iniziativa”.

La NannoniBus, infine, alle ore 14 offrirà un servizio di trasporto di sola andata, per favorire la partecipazione dei cittadini, che partirà dalle ore 14 da piazza Aldo Moro, a Capalbio Scalo, per poi fermare in piazza della Repubblica a Borgo Carige, alle 14.15, e terminerà nel centro storico di Capalbio capoluogo.