Capalbio: pubblicata la graduatoria definitiva per gli alloggi Erp 29 giugno 2023

29 giugno 2023 Stampa

Redazione

L’assessore Stefani: “Atto utile e importante per dare risposte concrete alle famiglie”

Capalbio: È stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi Erp nel comune di Capalbio. “L’atto – commenta Marzia Stefani, assessore con delega all’Edilizia residenziale pubblica – è utile al fine di poter richiedere nuove risorse per la realizzazioni di ulteriori alloggi, nonché fornire risposte concrete ai nuclei familiari, utilmente collocati in graduatoria, anche attraverso il recupero del patrimonio esistente”. Per maggiori informazioni e per consultare la graduatoria è possibile visitare il sito www.comune.capalbio.gr.it. Seguici





