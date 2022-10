Capalbio, intervento strutturale per i ponti del Chiarone e del Melone

Al via i lavori per la messa in sicurezza delle due infrastrutture di Pescia Fiorentina e Capalbio Scalo



Capalbio: L'amministrazione comunale di Capalbio ha dato l'avvio ai lavori per la messa in sicurezza del ponte sul fosso del Chiarone, a Pescia Fiorentina, e di quello del Melone, a Capalbio Scalo.

“Prosegue l’operazione – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – di riqualificazione degli spazi promossa dalla nostra amministrazione. L’obiettivo non è solo quello di garantire la massima sicurezza dei nostri cittadini e dei visitatori, ma anche di valorizzare tutto il nostro territorio, sia all’interno che all’esterno dei centri urbani. Gli interventi relativi ai due ponti, inoltre, favoriranno una circolazione in sicurezza in entrambi i sensi di marcia”.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state affidate all’impresa Albanesi per il ponte sul fosso del Chiarone e all’Edilsanti per quello del Melone. “Gli interventi - concludono Chelini e Stefani - saranno le prime operazioni quasi interamente finanziate con i fondi transitati dal Pnrr”.