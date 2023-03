Capalbio: inaugurato il ponte del Chiarone a Pescia Fiorentina

Le operazioni hanno permesso l’ampliamento della carreggiata e il regolare deflusso delle acque



Capalbio: Si è svolta questa mattina, venerdì 3 marzo, l’inaugurazione del ponte sul fosso del Chiarone a Pescia Fiorentina, nel comune di Capalbio, alla presenza della giunta comunale, di alcuni membri del Consiglio e di molti cittadini capalbiesi. “Si tratta del primo progetto - commenta il sindaco Gianfranco Chelini - conclusosi con i fondi del Pnrr e ciò ci rende particolarmente orgogliosi, considerando che la performance è stata anche premiata con un ulteriore contributo dal governo nazionale. Con l’intervento, inoltre, abbiamo risolto un problema annoso per Pescia Fiorentina, quello del rischio idrogeologico e degli allagamenti. Questo genere di operazioni è sempre più fondamentale e nevralgico, considerando soprattutto i tristi episodi avvenuti nel nostro Paese, come per esempio nel caso di Ischia”.

Le operazioni, svolte dalla ditta Albanesi, hanno previsto prima la demolizione della precedente opera e la costruzione di una struttura nuova, ampliando così la carreggiata stradale e facilitando il regolare deflusso delle acque. Sono stati installati inoltre i guardrail. “Questa è la seconda inaugurazione – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici - delle cinque opere che presenteremo nei prossimi giorni. La nostra amministrazione prosegue nel suo cammino di messa in sicurezza e modernizzazione delle strade, consegnando alla comunità una viabilità sempre più sicura”.