Capalbio in Tv con Dilettando. Al via la prima puntata della edizione 2025 della trasmissione di Carlo Sestini

Sul sagrato della chiesa di Borgo Carige domani a partire delle 21:00 torneranno a sfidarsi gli artisti dilettanti

Capalbio: Tutto è pronto per l’avvio della edizione 2025 di Dilettando con Avis. Sarà il sagrato della chiesa di Borgo Carige, nel comune di Capalbio a ospitare la “prima”, come già accadde lo scorso anno, della trasmissione tv condotta da Carlo Sestini. Si tratta della edizione numero ventidue per quanto riguarda il programma televisivo dedicato agli artisti dilettanti in onda su Toscana Tv, Siena Tv e altre emittenti regionali nazionali. Insieme a Sestini (giovedì 3 luglio) stasera a partire dalle ore 21, per la prima volta in qualità di spalla, ci sarà Salvatore Seminara, al secolo Tore, storico collaboratore del Conte Max Venturacci, la componente femminile è invece garantita dalla presenza di Vanessa Guadagno e Cristina Cherubini, chiamate alla co-conduzione. “Ringrazio in primis l’amministrazione comunale di Capalbio per la sua grande lungimiranza e per la sensibilità mostrata e don Marcello per la disponibilità del sagrato - è la riflessione di Carlo Sestini - e poi l’Avis di Capalbio per la collaborazione. Non a caso la puntata, che vedrà partecipanti provenire da tutta la provincia, avrà anche un momento dedicato alla solidarietà con lo spazio Avis nel quale l’associazione riconoscerà ad un proprio donatore o donatrice un pensiero. Inoltre voglio ricordare che il premio, consegnato a chi vincerà la puntata, è dedicato alla memoria dello storico presidente di Avis Capalbio, Franco Romani”. “Siamo davvero felici – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – di poter ospitare nuovamente Dilettando. Sarà una serata assolutamente divertente, fatta di risate, arte e convivialità, un'occasione per i partecipanti di esprimersi e mettersi alla prova, ma anche un prezioso momento per riflettere sull’importanza della solidarietà e della donazione del sangue, dedicando un pensiero al nostro Franco Romani”.

Ospite della serata il progetto “Cantautori in tour” realizzato da Rosalba Sonori con la collaborazione di Elisabetta Cima e Stefano Chisci. La puntata di Borgo Carige, la cui regia è curata da Orsola Vigorito, sarà visibile su Toscana Tv il 16 luglio alle ore 21,30 e in replica nella notte di giovedì 17, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 19 luglio alle ore 21 e domenica 20 luglio alle ore 14,30. Inoltre sarà visibile fuori regione su Teleclub Italia canale 77, tra le prime 5 tv più viste in Campania e da fine luglio su TVA Campania Canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro TV, Novawebtv, MetaTV, TrentinoNews e TreNews. Chi volesse esibirsi può contattare il 3483536655.