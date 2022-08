annuncio Attualità Capalbio in lutto per la morte dell'ex sindaco Gastone Franci 29 agosto 2022

Redazione Capalbio: «Tutta l'amministrazione si stringe intorno alla famiglia Franci per la scomparsa del loro caro, ed ex sindaco di Capalbio Gastone Franci». Sono le parole di cordoglio della Giunta Chelini alla moglie Lorena, ai figli Barbara ed Andrea e ai nipoti, pubblicate dal Sindaco sulla pagina Facebook del Comune. A ricordare l'ex primo cittadino della "Piccola Atene" e Sindaco Emerito di Capalbio (30 aprile 1993 - 12 giugno 2004) è anche l'ex sindaco Luigi Bellumori. «Commosso saluto di commiato al grande Amministratore ed amico di tutti esempio di semplicità, schiettezza, abilità, determinazione e grande umanità - dice Bellumori -. Con te non sono mai servite tante chiacchiere alle quali hai sempre preferito il pensare ed il fare. Grazie Gastone per tutto quello che hai fatto per Capalbio. Sei stato e sarai un grande riferimento. Erano altri tempi e con te la svolta più importante per il nostro amato paese. Condoglianze alla famiglia. Buon Viaggio Gastone, veglia suoi tuoi Cari e su tutti noi!». Alla famiglia Franci le condoglianze di MaremmaNews.it

