Capalbio, il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa di Gianfranco Bianciardi

L’uomo aveva lavorato per molti anni come dipendente per il Comune capalbiese: “Lo ricorderemo con grande affetto”

Capalbio: L'amministrazione comunale di Capalbio esprime cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Bianciardi, dipendente comunale in pensione che negli anni ha prestato servizio come operaio esterno. "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Gianfranco – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri –. Tutta l'amministrazione lo ricorderà con grande affetto e stima".



