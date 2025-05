Attualità Capalbio: convocato per martedì 13 maggio il Consiglio comunale 12 maggio 2025

12 maggio 2025 161

161 Stampa

Redazione

All’ordine del giorno anche l’approvazione del progetto “Ecoterra”. C’è la diretta streaming della seduta Capalbio: È stato convocato per martedì 13 maggio, alle ore 14.30, il Consiglio comunale di Capalbio. All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci sarà l’approvazione del progetto “Ecoterra” e la correzione della nota del Ru. La seduta del Consiglio comunale sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Capalbio. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Capalbio: convocato per martedì 13 maggio il Consiglio comunale Capalbio: convocato per martedì 13 maggio il Consiglio comunale 2025-05-12T10:30:00+02:00 84 it All’ordine del giorno anche l’approvazione del progetto “Ecoterra”. PT1M /media/images/Consiglio-comunale-di-Capalbio.jpg /media/images/thumbs/x600-Consiglio-comunale-di-Capalbio.jpg Maremma News Capalbio, Mon, 12 May 2025 10:30:00 GMT