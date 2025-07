Attualità Capalbio: convocato il Consiglio comunale per mercoledì 30 luglio 28 luglio 2025

All'ordine del giorno, tra i vari argomenti, l'approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) Capalbio: È stato convocato per mercoledì 30 luglio, alle ore 14.30, il Consiglio comunale di Capalbio. All'ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci saranno l'approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) e l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025. La diretta della seduta sarà trasmessa sul canale YouTube del Comune di Capalbio: https://bit.ly/4o3P2st.



