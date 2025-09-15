Il Comune di Grosseto sostiene la finale del Campionato italiano under 16 femminile di tennis
Capalbio: convocato il Consiglio comunale per mercoledì 17 settembre
All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, la variazione al bilancio di previsione del triennio 2025-2027
Capalbio: Convocato per mercoledì 17 settembre, alle ore 14.30, il Consiglio comunale di Capalbio. All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci sarà l’estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e la variazione al bilancio di previsione del triennio 2025-2027.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Capalbio.