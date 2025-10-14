Capalbio: convocato il Consiglio comunale per mercoledì 15 ottobre

All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci sarà la variazione al bilancio di revisione

Capalbio: Il Consiglio comunale di Capalbio è stato convocato per mercoledì 15 ottobre, alle ore 14.30. All’ordine del giorno, tra i vari argomenti ci saranno la variazione al bilancio di previsione, la modifica al Dup semplificato relativamente alla sezione “Spera per le risorse umane” e la regolarizzazione catastale del tratto in via Circonvallazione, a Capalbio, compreso tra il civico 8 e il 18.

È possibile seguire la diretta streaming della seduta sul canale YouTube del Comune di Capalbio.