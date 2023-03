Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 marzo 27 marzo 2023

Redazione All’ordine del giorno anche l’approvazione del regolamento di videosorveglianza delle foto-trappole mobili

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale per mercoledì 29 marzo, alle ore 14.30. All’ordine del giorno ci sarà la variazione del bilancio di previsione del triennio 2023-2025 e l’approvazione del regolamento di videosorveglianza del sistema delle foto-trappole mobili. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale YouTube del Comune di Capalbio. Seguici





