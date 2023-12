Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 dicembre 28 dicembre 2023

All’ordine del giorno anche l’approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu)

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale per venerdì 29 dicembre, alle ore 12.30. All’ordine del giorno ci saranno, tra i vari argomenti, la modifica del regolamento di gestione del nido di infanzia, l’approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) del triennio 2024-2026, la conferma delle aliquote dell’addizionale Irpef 2024, l’approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu), la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Capalbio e la proroga della convenzione con i Comuni e le Unioni dei Comuni componenti il coordinamento degli sportelli unici per le attività produttive e lo sviluppo dei servizi Suap. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale YouTube del Comune di Capalbio. Seguici



