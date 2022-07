Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 28 luglio 26 luglio 2022

26 luglio 2022 120

120

Redazione All’ordine del giorno anche l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup)

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale di Capalbio per giovedì 28 luglio, alle ore 14. All'ordine del giorno, tra le varie questioni che saranno affrontate, ci sarà la ratifica della variazione d'urgenza del bilancio di previsione finanziario, l'approvazione del Documento unico di programmazione e l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale del Comune: Comune di Capalbio - YouTube.





