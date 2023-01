Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 25 gennaio 23 gennaio 2023

Redazione All’ordine del giorno anche il diniego allo stralcio parziale dei debiti con importi residui inferiori a mille euro

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale per mercoledì 25 gennaio, alle ore 14.30. All'ordine del giorno, tra le varie questioni che saranno affrontate, ci sarà l'adesione alla delibera della Provincia di Grosseto a sostegno delle donne iraniane, l'approvazione del regolamento per l'utilizzo della pista da skate di Capalbio Scalo e il diniego allo stralcio parziale dei debiti con importo residuo inferiore a mille euro. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale YouTube del Comune: Comune di Capalbio - YouTube.





