Attualità Capalbio: continuano le operazioni di rifacimento delle strade 31 maggio 2024

31 maggio 2024 82

82 Stampa

Redazione

Capalbio: Sono terminate le operazioni di rifacimento della strada della Morcola. L’intervento, che ha riguardato un tratto di circa tre chilometri, ha visto la chiusura delle buche presenti sul fondo non asfaltato e la ricarica e stesura della sede stradale con misto di cava. Le operazioni hanno avuto un costo di circa 18mila euro. Infine, l’amministrazione comunale esprime massima soddisfazione per la realizzazione della rotatoria tra la provinciale 93 Pedemontana e la 149 Valmarina, grazie all’intervento da parte della Provincia di Grosseto. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Capalbio: continuano le operazioni di rifacimento delle strade Capalbio: continuano le operazioni di rifacimento delle strade 2024-05-31T18:45:00+02:00 101 it È terminato l’intervento di rinnovamento e messa in sicurezza della strada della Morcola PT1M /media/images/Strada-della-Morcola.jpg /media/images/thumbs/x600-Strada-della-Morcola.jpg Maremma News Capalbio, Fri, 31 May 2024 18:45:00 GMT