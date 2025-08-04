Capalbio, Consorzio di Bonifica e Comune insieme per la sicurezza idraulica

Capalbio: Sono iniziati i lavori di adeguamento degli scolmatori lungo il canale delle Basse a Capalbio. L’intervento rinnova la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e l’amministrazione comunale per la sicurezza idraulica del territorio capalbiese. Questi scolmatori, realizzati dall’allora Consorzio Osa Albegna, erano stati pensati per rendere più sicura la zona, in cui si trovano anche alcune abitazioni.

Dopo una serie di criticità che le due opere idrauliche avevano evidenziato, Cb6 ha progettato un intervento di adeguamento, successivamente approvato dal Genio Civile. Con queste modifiche verrà abbassato il livello degli scolmatori per farli entrare in funzione anche con una minore quantità di acqua nel canale rispetto a quella che serve attualmente. L’obiettivo è prevenire gli allagamenti, che in quest’area si ripetono ciclicamente, per proteggere le abitazioni e anche la strada comunale.

“I due scolmatori – ricorda Massimo Tassi, responsabile area manutenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – sono situati lungo il canale delle Basse e in corrispondenza della vasca di laminazione realizzata per mitigarne le piene. L’intervento permetterà di affrontare le prossime ondate di maltempo con un po’ di sicurezza in più: è stato fatto il possibile per migliorare il funzionamento di quest’opera, nei limiti della progettazione originale”.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – perché la nostra amministrazione pone massima attenzione al tema del rischio idrogeologico. Purtroppo viviamo tempi in cui il cambiamento climatico genera con costanza notevoli problematiche ai territori e alle comunità, tanto da non permettere a nessuno, soprattutto per chi è chiamato ad amministrare, di dormire sonni tranquilli. In quest’ottica, è un bene registrare le operazioni di adeguamento da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per gli scolmatori lungo il canale delle Basse. Un altro passo avanti per contrastare il rischio idrogeologico e accrescere la sicurezza dei cittadini”.

I lavori, affidati alla ditta Albanesi, dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate. “Le sinergie con gli enti locali per il nostro ente sono fondamentali – ricorda Federico Vanni, presidente di Cb6 – abbiamo un comprensorio vastissimo che abbraccia 56 Comuni e il compito che abbiamo è anche quello di recepire le indicazioni e le richieste giunte dal territorio. Lavoriamo insieme ai Comuni e per i Comuni, mettendo a disposizione le nostre competenze”.