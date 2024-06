Capalbio, circolazione stradale: istituita la Ztl

L’ordinanza prevede la zona a traffico limitato per via e piazza Giosuè Carducci dal 15 giugno al 22 settembre



Capalbio: Maggiore sicurezza e meno traffico con l’arrivo dell’estate. L’amministrazione capalbiese, tramite un’ordinanza, ha disposto dal 15 giugno al 22 settembre la limitazione al traffico e alla sosta per via e piazza Giosuè Carducci di Capalbio. “È una scelta – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – in linea con gli anni passati. Durante il periodo estivo, visto l’aumento delle presenze sul territorio, vogliamo ridurre il traffico, tutelare le esigenze di sosta dei residenti e rafforzare la sicurezza del capoluogo”.

Dal 15 giugno al 22 settembre, dunque, in via e in piazza G. Carducci è istituita la zona a traffico limitato per tutti i veicoli, salvo i ciclomotori e agli autoveicoli intestati a coloro che hanno la residenza, la dimora domiciliare o la ditta economica nel centro storico o nell’area interessata dall’ordinanza; la zona a sosta limitata che riguarderà sedici spazi, riservati sempre ai soggetti con residenza o ditta economica nel centro storico o nell’area interessata dall’ordinanza.

“I posti riservati ai residenti – dichiara Roberto Cerulli, comandate della Polizia municipale di Capalbio – avranno una segnaletica orizzontale in giallo. Per il transito e la sosta nella via e nella piazza Giosuè Carducci è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal comando della Municipale. I permessi rilasciati nel 2023 saranno prorogati fino al prossimo 10 luglio per offrire all'utenza maggior tempo per il rinnovo 2024".

Per scaricare la modulistica necessaria al nuovo rilascio è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio cliccando sul seguente link: www.comune.capalbio.gr.it/documento_pubblico/autocertificazione-ztl-vie-e-piazza-carducci/.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: www.comune.capalbio.gr.it.