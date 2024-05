Cultura Capalbio celebra Puccini: al via la rassegna dedicata al grande compositore 3 maggio 2024

Capalbio: Capalbio celebra Giacomo Puccini per i cento anni dalla sua scomparsa. La rassegna, promossa da Fondazione e dal Comune di Capalbio, prevederà tre concerti di altissimo livello. “Il legame tra il grande compositore e Capalbio – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – è fortissimo. La volontà è quella di celebrare uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, attraverso una serie di appuntamenti dislocati nel periodo estivo”.

“Capalbio celebra Puccini” prevederà tre concerti che si svolgeranno alle 19.30 a Palazzo Collacchioni: domenica 5 maggio con il soprano Cinzia Monari e Cesare Nobile al piano; sabato 29 giugno con il soprano Cinzia Monari, Rosita di Mare al violino e Cesare Nobile al piano; sabato 20 luglio con il soprano Cinzia Monari, il tenore Federico Pistolesi e Cesare Nobile al piano. “In occasione del concerto del 5 maggio – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio -, alle ore 18, si terrà una visita guidata nel centro storico. La passeggiata, tra i vicoli e gli angoli più suggestivi del borgo, sarà all’insegna della riscoperta del Puccini, attraverso anche le lettere inedite in cui il compositore si rivela appieno”. Il biglietto della visita guidata e del concerto avrà un costo di 18 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com. Seguici



