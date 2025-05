Attualità Capalbio: approvato il rendiconto di gestione del 2024 5 maggio 2025

Scende l’indice di indebitamento allo 0,19%, l’assessore Bordo: “Dato fondamentale per gli investimenti” Capalbio: È stato approvato dal Consiglio comunale il rendiconto di gestione del 2024 con un avanzo libero di un milione e 200mila euro e con un avanzo vincolato intorno ai 430mila euro. “Il primo – commenta l’assessore al Bilancio, Federico Bordo – deriva principalmente dall’ottimo lavoro effettuato dagli uffici comunali tramite l’attività di accertamento dei tributi, comportando una diminuzione dei residui del fondo crediti e migliorando il rapporto fra ente e cittadino. Crescono, inoltre, l’Imu e l’addizionale comunale che insieme all’imposta di soggiorno ci permetteranno di programmare in maniera efficiente la spesa corrente”. Tra le note positive c’è anche l’indice di indebitamento che scende allo 0,19%. “Un dato destinato a ridursi anche nel 2025 – prosegue l’assessore – e che ci permetterà di calendarizzare in modo coerente gli investimenti per i lavori pubblici dei prossimi anni”. Insieme al rendiconto è stata approvata anche una consistente variazione di bilancio di oltre un milione di euro al fine di impegnare immediatamente le somme disponibili dell'avanzo di gestione. “Circa il 75% dell'importo della variazione – conclude Bordo - è stato destinato alle opere pubbliche di prossima realizzazione e in particolare alla manutenzione straordinaria di strade, dell’impianto sportivo di Borgo Carige e del patrimonio comunale, al fine di continuare anche nell’opera di recupero dei beni comuni”.

