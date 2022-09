Capalbio, aperto circolo Fratelli d’Italia. Mauro Pellegrini è il nuovo presidente

Il coordinatore regionale Fabrizio Rossi: “Il partito nella zona sud della provincia continua a crescere. Dopo Manciano, anche Capalbio avrà una struttura organizzata e presente sul territorio”



Capalbio: E’ stato costituito la settimana scorsa, nella cosiddetta “Piccola Atene” della Maremma, il circolo di Fratelli d’Italia Capalbio. Presidente è stato nominato Mauro Pellegrini, imprenditore agricolo e personaggio politico molto conosciuto con vari trascorsi d’impegno politico-amministrativo nella maggioranza guidata dall’ex sindaco Lucia Biagi. Persona da sempre vicino alle idee del centrodestra, che aderisce adesso al partito della Meloni. Vicepresidente è stato nominato il giovanissimo imprenditore Alessio Bordo. A darne l’annuncio della costituzione del neo circolo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, e candidato per il centrodestra alla Camera nel collegio Uninominale Grosseto-Siena. Gli iscritti sono oltre 40, e in gran parte giovani.





“Fratelli d’Italia, - commenta Fabrizio Rossi - ritorna finalmente con una propria struttura organizzata nel comune di Capalbio. Con Mauro Pellegrini alla guida di Fratelli d’Italia a Capalbio, siamo sicuri di aver dato in mano il partito a una persona seria, che conosce molto bene quella realtà. Quindi, assieme al proprio direttivo, tra l’altro composto da molti giovani, sono convinto che saprà ascoltare le istanze dei cittadini e portare avanti le idee di Fratelli d’Italia in un territorio, non certo facile, come quello capalbiese, ritenuto da molti il “buen retiro ” di molti “radical chic” della sinistra e del Pd romano”.

“Sono orgoglioso per l’assunzione di questo importante incarico che il partito ha ritenuto di affidarmi. - dice Mauro Pellegrini - Sono uno che da sempre ha fatto politica attiva per il mio territorio nel centrodestra. I miei trascorsi politico-amministrativi sono sotto gli occhi di tutti”. “Poi, avere a fianco tantissimi giovani e come vice, Alessio Bordo, mi porta ad essere ancora maggiormente convinto che possiamo fare bene e riportare la destra al ruolo che gli compete anche a Capalbio”, conclude Mauro Pellegrini.