Capalbio abbassa la Tari

Le nuove tariffe subiranno una riduzione di circa il 13 per cento per le famiglie e il 12 per cento per le imprese

Capalbio: Sono state approvate dal Consiglio comunale di Capalbio le tariffe della Tari. Le tasse sui rifiuti prevederanno una riduzione di circa il 13 per cento per le famiglie e il 12 per cento per le imprese. "È una grande soddisfazione - commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, in un momento di grande difficoltà per le famiglie e le imprese, poter ridurre in maniera consistente la tariffa dei rifiuti. Ci tengo a ringraziare l'ufficio Tributi per aver saputo procedere all'attività di accertamento della Tari e dell'Imu con grande professionalità, senza generare quei problemi che in passato le società esterne avevano provocato ai cittadini capalbiesi. La capacità dell'ufficio nel preparare atti e nel rispondere ai cittadini in maniera rapida garantisce il giusto rapporto ed equilibrio tra l'ente accertatore e la stessa cittadinanza”.

Esprime soddisfazione anche il vicesindaco e assessore con delega all'Ambiente, Giuseppe Ranieri : "La riduzione delle tariffe è dovuta a una serie di attività promosse dalla nostra amministrazione, come le entrate legate alle sanzioni delle foto-trappole, l'aumento della raccolta differenziata (oggi superiore al 50 per cento) e l'attività di accertamento e liquidazione degli anni precedenti. La volontà ovviamente è quella di proseguire nel miglioramento dei servizi legati ai rifiuti, settore che in questi anni ha registrato notevoli miglioramenti con l'installazione dei nuovi cassonetti, l'utilizzo delle foto-trappole, l'incremento della raccolta differenziata, il recupero degli abbandoni e il coerente servizio di Sei Toscana per il ritiro degli ingombranti”.