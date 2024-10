“Capalbio 2027”: il programma dell’amministrazione comunale dei prossimi anni

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre, nel Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, l’Amministrazione Chelini celebrerà la metà mandato, raccontando ciò che è stato fatto e rilanciando l’attività di governo



Capalbio: Tutto pronto per “Capalbio 2027. Le scelte di oggi per la comunità di domani”, la due giorni promossa dall’amministrazione capalbiese per rilanciare l’attività di governo. L’evento, organizzato in occasione della metà mandato, permetterà alla giunta di raccontare ciò che è stato in questi tre anni e delineerà il piano strutturale e quello operativo comunali del futuro.

"Per la nostra amministrazione - commenta il sindaco Gianfranco Chelini - è un momento decisivo, meritevole di una profonda riflessione. L'analisi riguarderà dunque non solo quello che abbiamo fatto in questi tre anni, ma anche le prospettive future che condivideremo con i cittadini".

La due giorni di “Capalbio 2027, che si terrà venerdì 18 e sabato 19 ottobre nel Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, sarà dunque un’opportunità per tutti i cittadini e le imprese del territorio per collaborare e confrontarsi con l’amministrazione a proposito del piano strutturale e di quello operativo capalbiesi.

Il programma. Si comincia venerdì 18 ottobre, alle ore 15.30, con l'arrivo e la registrazione dei partecipanti. Alle 16 poi ci saranno i saluti del sindaco Gianfranco Chelini. A seguire gli assessori Giuseppe Ranieri, Federico Bordo, Patrizia Puccini e Marzia Stefani presenteranno, coadiuvati da Bruno Manfellotto, un rendiconto dei primi tre anni di mandato. Alle ore 18 si terrà un momento di confronto, condotto da Sergio Rizzo, per i giovani capalbiesi, con protagonisti Gaia Bruscoli, Emanuele Folli e Luca Nocilla. Alle 19, infine, l’amministrazione comunale consegnerà la borsa di studio alle alunne e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado per l’anno accademico 2023-2024.

Sabato 19 ottobre, alle ore 10.15, ci sarà l’incontro dedicato all’agricoltura, alla natura e al turismo sostenibile con Adriano Argenio (Wwf), Mauro Rosati (Fondazione Qualivita) e Francesco Tapinassi (Toscana Promozione), condotto da Giovanni Bocco. Alle ore 11.15 sarà la volta de “Il valore della cultura per promuovere Capalbio” con Giancarlo Leone, Maria Concetta Monaci e Andrea Zagami, coadiuvati da Francesca Nocerino. Dopo la pausa di qualche ora, alle 15 il sindaco Gianfranco Chelini presenterà il piano strutturale e il piano operativo comunali. La presentazione vedrà l’intervento dell’assessore Marzia Stefani sugli obiettivi e le strategie della nuova pianificazione; del dirigente Giancarlo Pedreschi in merito al procedimento di formazione del Piano strutturale e del Piano operativo comunali; della dirigente Debora Barbini sul tema del valore dell’informazione; dell’architetto Pietro Pettini sull’aggiornamento del quadro conoscitivo; dell’architetto Stefano Giommoni sulla metodologia di lettura e le regole generali per la pianificazione del territorio rurale e urbanizzato; degli agronomi forestali Gloria Bonfiglioli e Gianluca Renieri sui morfotipi del territorio rurale; del geologo Claudio Diani sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio; dell’ingegnere idraulico Lorenzo Lari sulle condizioni di rischio idraulico del territorio; dell’archeologo Sem Scaramucci sulle preesistenze storiche del territorio e degli architetti Pietro Pettini e Stefano Giommoni sul perimetro del territorio urbanizzato e la co-pianificazione. A seguire, dalle ore 17, sarà aperto un dibattito tra i presenti.

Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.comune.capalbio.gr.it o la pagina Facebook del Comune di Capalbio.