"Canto di Donne": Un Omaggio Corale alla Creatività Femminile

Grosseto: L'associazione culturale Eventi invita la cittadinanza all'inaugurazione della mostra collettiva "Canto di Donne", che si terrà il 10 maggio 2025 alle ore 17:30 in via Varese 18 a Grosseto. La mostra vedrà esposte le opere di Elisa Bardi, Anna Capanni, Manola Gazzarri, Vanessa Mancini, Isabella Musu, Francesca Naso, Chiara Toniolo e Alessandra Turolla.

Questo evento non vuole essere soltanto una mostra collettiva, ma mira a dare voce a valide artiste e alla loro personale visione artistica. Nonostante le loro diversità, queste otto artiste mostreranno come ognuna, con la propria peculiarità e unicità, possa essere una voce a sé stante o esaltare e arricchire le altre, generando una sorta di canto creativo che sarà possibile visualizzare attraverso le opere in mostra.

Realizzata nel secondo fine settimana di maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, questa mostra vuole enfatizzare il ruolo creativo delle artiste, intese come coloro che portano alla luce opere di rilievo, donando al mondo la loro forza interiore tramite la meraviglia della realizzazione artistica e creativa.

"Canto di Donne" è il racconto corale di questo sentire, di questo bisogno di creare e raccontare, della possibilità di essere voce singola ma anche parte di qualcosa di più grande che renda omaggio alla forza creativa femminile.

In occasione del finissage della mostra, domenica 18 maggio 2025 alle ore 18:00, "Canto di Donne" prenderà una voce vera, potente e passionale grazie alla presenza della cantante Lorenza Baudo, che attraverso un momento di improvvisazione vocale offrirà agli ospiti il racconto canoro dell'esposizione.