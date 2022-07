Cantina di Pitigliano, è online il nuovo sito internet

È online il nuovo sito internet della Cantina di Pitigliano, rinnovato nella grafica e nei contenuti. Un design diverso, più moderno e accattivante, funzionalità più semplici e intuitive soprattutto per lo shop online, nuove immagini.

Pitigliano: Il nuovo sito della Cantina di Pitigliano mostra un restyling più in linea con il brand aziendale, pensato per mettere l’utente e quindi il cliente al centro dell’attenzione rispetto al passato, renderlo protagonista dell’esperienza in cantina già dal primo approccio online. I colori dominanti sono il nero e l’oro, in linea anche con le nuove etichette proprio per dare un segnale di novità e ripartenza.

Rispetto al passato è stata dato più risalto ad una parte apposita dedicata solo alle degustazioni e alle esperienze da fare in Cantina, grazie alla quale gli utenti posso prenotare direttamente, lo shop come detto è più ordinato e intuitivo, semplice da utilizzare. Il sito è stato realizzato da “Be Creative” di Camilla Groppi.

foto di Andrea Stefanini