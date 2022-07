Cantiere aperto ma nessuna attenzione alla colonia felina

Grosseto: Sofia, Paola, Marco, Cristiana, Chiara, Michela, Maria, Francesca sono custodi di colonie feline e volontarie, firmatarie di un recente esposto in Procura a proposito della colonia felina in zona centro commerciale la Rugginosa, in via Ambra a Grosseto.





«I lavori di edilizia, con demolizioni e crolli - dicono -, hanno investito gli animali presenti nella più totale indifferenza delle Istituzioni e di quasi tutte le Associazioni animaliste del territorio. Per questo motivo abbiamo organizzato una Manifestazione per protestare. Ci ritroveremo sotto il Comune, in Piazza Dante a Grosseto venerdì 15 luglio alle ore 18:15.

Le leggi che proteggono gli animali esistono, ma nessuno le rispetta!»