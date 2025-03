Cansu Sanlidag per lo Scriabin Concert Series

Sabato 8 marzo il piano recital della pianista turca con musiche di Scharwenka e Brahms

Grosseto: Sabato 8 marzo alle 17.30 al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna “Scriabin Concert Series”. Al pianoforte questa volta c’è Cansu Sanlidag, con un recital che comprende musiche di Scharwenka e Brahms. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.

Cansu Sanlidag, conosciuta nel panorama pianistico per il suo virtuosismo e l’espressività con cui suona, inizia a studiare all’età di sette anni al conservatorio di Smirne, Turchia. Continua il suo percorso di formazione al Royal Conservatory di Mons, Belgio e al Koninklijk Conservatorium di Bruxelles, infine partecipa al programma post-laurea all’Università della musica e delle arti dello spettacolo di Vienna. Mentre coltiva la sua carriera da solista con recital in tutta Europa, tra cui a Bruxelles, Firenze, Parigi e Vienna, Şanlıdag partecipa anche a vari eventi e festival del calibro dell’International North Cyprus Music Festival e il Concerts de Midis a Bruxelles. Inoltre, insegna alla cipriota Near East University, e ha fatto delle masterclass all’università turca Gümüşlük e all’accademia musicale belga “Forte”. Attualmente sta preparando il suo album solista con la Pavane Records.