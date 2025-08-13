Canottieri e Arte in vetrina alla libreria Riva di Carta durante il Palio remiero di Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Nei giorni del Palio remiero dell’Argentario la libreria Riva di Carta di Francesco Palombo nel Corso di Porto Santo Stefano espone in vetrina il volume Canottieri e Arte del comandante Daniele Busetto.

L’elegante volume è stato realizzato anni fa con il sostegno della Federazione Italiana Canottaggio che ne prese 100 volumi ed è una pubblicazione unica nel suo genere, un omaggio alla marineria remiera e allo sport nobile e intramontabile del Canottaggio.

Contiene cenni storici di questa disciplina sportiva e una rara quadreria di opere d’arte di grande interesse e notevole rilevanza artistica di pittori illustri del passato ed emergenti del presente, rappresentanti con le loro opere questo sport tra le quali quella di Mario Schifano ubicata alla Federazione Italiana Canottaggio a Roma e quella donata dal Circolo Canottieri Aniene a Papa Wojtyla. Il volume vuole divulgare la cultura sportiva con la promozione dell’arte attraverso lo sport, da sfogliare assolutamente parole di Artemare Club!