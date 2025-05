Attualità Candidature per Presidenti di Seggio e Scrutatori 9 maggio 2025

9 maggio 2025 157

157 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia, come indicato dal Ministero dell’Interno e dalle circolari della Prefettura di Grosseto, sta predisponendo elenchi aggiuntivi di presidenti di seggio e scrutatori in vista dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. Anche chi non è iscritto agli Albi potrà candidarsi a ricoprire il ruolo di Presidente di Seggio o Scrutatore. La candidatura potrà essere presentata direttamente allo Sportello del Protocollo Comunale o inviata alla PEC comune.castiglione.pescaia@legalmail.it nella mail dovrà essere indicato il ruolo per cui ci si candida, titolo di studio posseduto, numero di cellulare e nell'oggetto specificare “Candidatura a Presidente di Seggio/Scrutatore Referendum 2025”.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Candidature per Presidenti di Seggio e Scrutatori Candidature per Presidenti di Seggio e Scrutatori 2025-05-09T11:15:00+02:00 143 it Il Comune di Castiglione della Pescaia, come indicato dal Ministero dell’Interno e dalle circolari della Prefettura di Grosseto, sta predisponendo elenchi aggiuntivi di presidenti di seggio e scrutatori in vista dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. PT1M /media/images/votare.jpg /media/images/thumbs/x600-votare.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 09 May 2025 11:15:00 GMT