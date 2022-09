Campus creativo Dune a La Femminella - Parco della Maremma

Apertura al pubblico sabato 17 e domenica 18 settembre



Grosseto: Il campus creativo Dune - Arti Paesaggi Utopie, a cura di Giorgio Zorcù della compagnia Accademia Mutamenti di Grosseto, si terrà dal 13 al 18 settembre 2022 nell'azienda agricola La Femminella, a Principina a Mare, all'interno del Parco della Maremma: artisti di varie discipline creeranno installazioni e performance di teatro, musica e danza ispirati alla filosofia di “Arte nella natura”. Sabato 17 settembre dalle ore 21 alle 23 e domenica 18 settembre dalle ore 7 alle 23 si terrà un evento conclusivo aperto al pubblico, che potrà liberamente percorrere e sostare nei vari luoghi dell'area La Femminella per vedere le installazioni artistiche e assistere alle performance o alle proiezioni video, queste ultime in orario serale. Il meeting point per gli spettatori sarà lo stabilimento balneare Lido Oasi di Principina a Mare. Le foto e i video delle opere e dei percorsi creativi della residenza artistica saranno materia di una mostra che si terrà al polo culturale Le Clarisse di Grosseto dal 12 al 16 ottobre 2022 e a CasermArcheologica di Sansepolcro a partire dal 17 dicembre.

«Anche quest’anno il progetto Dune – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – non smette di stupirci: un’iniziativa che stimola lo spirito artistico dei cittadini, con particolare riferimento ai più giovani, che hanno l’opportunità di diventare protagonisti di un progetto davvero coinvolgente, che mette alla prova le loro capacità. Dune, favorito dal nostro territorio che offre un contesto naturale unico al mondo, ha l’obiettivo di enfatizzarne la bellezza attraverso varie forme di espressione artistica».

«Da quattro anni Dune – spiega il direttore artistico Giorgio Zorcù – è un contesto creativo, in cui si possono sperimentare nuove relazioni tra linguaggi artistici e paesaggio. Per gli artisti è un banco di prova e di libertà espressiva, per gli spettatori la possibilità di visioni nuove del territorio e di nuovi modi di abitarlo. Agli artisti invitati si affianca ogni anno un gruppo di giovani talenti emergenti, selezionati da un bando nazionale».

Gli artisti invitati a Dune 2022 sono: Fabrizio Crisafulli, che darà vita a “Bagliori”, una immaginifica installazione di luce sulla spiaggia delle capanne di Principina, con una azione della performer newyorkese Melissa Lohman; Ilaria Margutti di CasermArcheologica (San Sepolcro, Arezzo) con l'installazione artistica “Cielo di bronzo e stelle appese a un filo”; Chiara Gambirasio di Corpi sul Palco (Milano) con l'installazione artistica “Piogge sotterranee”; l'attrice Sara Donzelli di Accademia Mutamenti con la reading performance “L'altra Euridice”; i fratelli Giulia Mureddu e Mat Pogo con lo spettacolo di danza e musica “Travasi”; Mechi Cena, Francesco Michi e Francesco Pellegrino con l'installazione artistica “Meditazione su onde marine”; il trombettista Franco Baggiani con la performance di musica “Parque Ribalta”; Stefano Corti con l'installazione artistica “Mordi il cielo”.

Parteciperanno anche 10 giovani artisti emergenti selezionati da un bando nazionale: Pietro Angelini e Francesca Santamaria, Luca Granato, Riccardo Innocenti, Ettore Morandi, Giuseppe Percivati, Jacopo Risaliti, Caterina Sammartino, Anna Scali, Tommaso Zerbi.L'inaugurazione si terrà sabato 17 settembre alle ore 21 al Lido Oasi di Principina a Mare, ad ingresso gratuito: dopo una breve performance musicale di Franco Baggiani alla tromba, si potrà assistere all'installazione luminosa “Bagliori” di Fabrizio Crisafulli, maestro del light-design, sulla spiaggia della capanne di Principina a Mare, con una azione della performer newyorkese Melissa Lohmann.

Le installazioni e performance potranno essere ammirate domenica 18 settembre, dalle ore 7 alle 23, con ingresso a 5 euro a persona. Agli spettatori sarà fornita una mappa con l'ubicazione delle installazioni artistiche e gli orari delle performance. Si consiglia di indossare scarpe comode: il percorso sarà in terra battuta e a tratti sabbiosa. Utile anche una torcia tascabile per la sera.

Inoltre domenica 18 settembre si potrà prendere parte alle passeggiate “Riposare nella vastità” (orari: 7, 11.30, 15.30) e L'ecosistema del Parco” (ore 10). Prenotazione obbligatoria per entrambe le passeggiate: 338-5850722.

«Un ringraziamento – conclude Zorcù – va a chi rende possibile tutto questo: il Comune di Grosseto, la Fondazione CR Firenze, la Regione Toscana, la Pro Loco di Marina e Principina a Mare. Poi a chi collabora da sempre alla sua cura e realizzazione: il Polo culturale Le Clarisse – della Fondazione Grosseto Cultura - e il suo direttore Mauro Papa; CLAN con Giada Breschi, Mara Pezzopane, Matteo Neri, Luca Deravignone e Francesco Rossi. Inizia anche una rinnovata collaborazione con il Parco della Maremma e il suo nuovo presidente Simone Rusci, aperta a futuri sviluppi».