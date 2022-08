Campus creativo, aperte le iscrizioni per la residenza artistica

Campus creativo Dune a La Femminella - Parco della Maremma - 13-18 settembre 2022. Aperte le iscrizioni per la residenza artistica

Grosseto: Il campus creativo Dune - Arti Paesaggi Utopie, a cura di Giorgio Zorcù della compagnia Accademia Mutamenti di Grosseto, si terrà dal 13 al 18 settembre 2022 nell'azienda agricola La Femminella, a Principina a Mare, all'interno del Parco della Maremma: artisti di varie discipline creeranno installazioni e performance di teatro, musica e danza ispirati alla filosofia di “Arte nella natura”.

Le iscrizioni per la residenza artistica rimarranno aperte fino al 4 settembre 2022. Il progetto Dune - Arti Paesaggi Utopie 2022 è riservato a 5 artisti under 40 che operano sul territorio toscano e 5 artisti under 40 che operano sul territorio italiano e internazionale. Il bando è aperto ad artisti visivi, perfomer, attori e danzatori, designer, musicisti, videomaker e fotografi, i quali potranno candidarsi individualmente o in gruppi multidisciplinari. La call è riservata a tutti coloro che operano mediante arti visive, performative, fotografia, video, arti applicate, interventi site-specific, performance e/o installazioni musicali. Nella selezione, saranno favoriti gli artisti che lavorano nell’ambito dell’arte relazionale o partecipata e che quindi privilegiano interventi innovativi e capaci di stimolare coesione sociale e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. Ai vincitori della call sarà offerta una residenza artistica della durata di 6 giorni, dal 13 al 18 settembre 2022, nell’area La Femminella del Parco Regionale della Maremma, a ridosso del centro abitato di Principina a Mare.

Gli artisti trascorreranno nell’ambiente naturale le varie fasi della loro ricerca artistica, a partire dall’analisi del luogo in cui creare l’opera, assistiti dagli operatori di Accademia Mutamenti. Durante la residenza ci saranno anche alcuni maestri, invitati direttamente da Accademia Mutamenti, che si dedicheranno alla creazione di loro opere. Tutto ciò che verrà realizzato durante questo periodo farà parte di un percorso artistico di valorizzazione territoriale, occasione di incontro tra arte contemporanea e paesaggio.





Il 17 settembre dalle 21.30 alle 23 e il 18 settembre dalle 7 alle 23 si terrà un evento conclusivo aperto al pubblico, che potrà liberamente percorrere e sostare nei vari luoghi dell’area La Femminella dove si potranno vedere le installazioni artistiche e assistere alle performance o alle proiezioni video, queste ultime in orario serale. Il meeting point per gli spettatori sarà lo stabilimento balneare Lido Oasi di Principina a Mare. Le foto e i video delle opere e dei percorsi creativi della residenza artistica saranno materia di una mostra che si terrà al polo culturale Le Clarisse di Grosseto dal 12 al 18 ottobre 2022 e a CasermArcheologica di Sansepolcro nella seconda metà di novembre. La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

La presentazione delle domande di partecipazione avverrà esclusivamente online mediante l’apposita procedura attivata sul sito www.dune-utopie.it nella sezione “Partecipa”, scaricando il modulo da inviare agli indirizzi mail info@accademiamutamenti.it e collettivoliberoantinoia@gmail.com. Il termine ultimo per l’invio del modulo sono le ore 23:59 del 4 settembre 2022.

Una commissione composta dal curatore Giorgio Zorcù (Accademia Mutamenti), Mauro Papa (direttore Le Clarisse), Giada Breschi e Mara Pezzopane (CLAN), valuterà le richieste e comunicherà l'esito agli artisti selezionati entro il 6 settembre 2022.





La manifestazione si svolge grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, del Comune di Grosseto, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.