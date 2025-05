Campioni d’Italia: gli infermieri grossetani vincono il torneo di calcio a 5 “Nightingoal”

Battendo in finale il Nocera friends per 3-2 il Grosseto Emergency torna in Maremma con il titolo di campione d’Italia degli infermieri

Grosseto: Applausi a scena aperta per il Grosseto Emergency che torna in Maremma con la coppa e il titolo di campione d’Italia vincendo la decima edizione del “Nightingoal”. Un’edizione che la truppa di infermieri grossetani ha ben gestito, arrivando alla finale contro il Nocera friends e andando sotto di due gol. Un passivo colmato in chiusura di partita, quando il direttore di gara ha fischiato un tiro libero per i campani che hanno colpito il palo lasciando poi spazio ai grossetani che in contropiede hanno chiuso e vinto una finale storica.

Un torneo che si è giocato lo scorso fine settimana a Chianciano terme, riservato chiaramente agli infermieri di tutta Italia, e che ha visto ben otto squadre fronteggiarsi per il titolo. La squadra grossetana, sostenuta da Opi Grosseto, Nursing up, Nursind e dalla Misericordia di Paganico, ha vinto ancora una volta il titolo a distanza di due anni dall’ultimo successo. Fondata da Marco Orlandella e Michele Mazzella, la formata ha visto scendere in campo nove atleti: Michele Mazzella, Simone Nykieforuk, Gianluca Bini, Pasquale Mangione, Tommaso Calzolani, Luigi Angelino, Ivan Biele, Raffaele Prisco e Simone Raito, ex giocatore dell’Us Grosseto, che ha continuato a giocare la finale nonostante un brutto infortunio al piede.

Riconoscimenti importanti anche quello arrivato al termine del torneo a Luigi Angelino, miglior giocatore del torneo, Gianluca Bini, miglior giocatore over 40, e a Simone Raito, miglior giocatore non infermiere (Oss).