Campionato Under 18 ottavi di finale, partita da spettacolo per la Pallavolo Grosseto

Grosseto: Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato servito nella location che a Grosseto vuol dire Volley.



Le portate da gourmet: un pubblico delle grandi occasioni e spalti gremiti con record di presenze stagionali; due colori in campo, il grigio delle ragazze di Spina e l'arancio di quelle di Natalini; 24 bimbe, amiche e compagne di allenamenti che si contendono il passaggio ai quarti del Torneo; agonismo sportivo e tanto divertimento in campo e sugli spalti, ed un Grifone che mette tutti d'accordo.





La partita: parte abbastanza equilibrata poi la Giorgio Peri tira fuori la migliore prestazione della stagione, non sbaglia quasi niente, così da spostare lo score a proprio favore. E proprio questa prestazione delle ragazze di Spina lascia ben sperare per i prossimi impegni e per il proseguo del Campionato. Le giovanissime di Natalini hanno messo in campo il massimo impegno. Hanno fatto vedere a tratti bel gioco e punti da categoria superiore ma contro questa Giorgio Peri non hanno potuto fare di più.

Soddisfatti i due allenatori.





Maurizio Natalini dice: "Bella partita, troppo forte la Giorgio Peri. Complimenti alle mie bimbe per l'impegno e per il gioco con cui a tratti abbiamo messo in difficoltà un sestetto molto forte. Bella serata di sport, ne avevamo bisogno".

Ecco Spina: "Peccato ma bello. Peccato perché le due squadre della Società che si scontrano al primo turno dispiace ma bello per il pubblico per lo sport per essere amici prima e dopo ma mettere l'anima per vincere l'incontro. La partita parte con un po' di comprensibile tensione poi piano piano le squadre si sciolgono e viene fuori una partita gradevole vince la squadra più esperta ma complimenti a tutte".

Alla fine tutte amiche, tutte chiuse in un abbraccio di gruppo e tutte a festeggiare la fine di una bellissima giornata.