Campionato Under 15 femminile, sfuma la vittoria per le grossetane 12 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Il Grosseto vede sfumare la vittoria contro la Vigor Calcio. La gara, fra le due formazioni under 15 femminili termina sul punteggio di parità per2 a 2.

Il primo tempo, si chiude a rete inviolate. Le due squadre giocano i primi 25' di gara senza farsi del male. La svolta della partita arriva al 7' del secondo tempo con Leoni che mette a segno la prima rete. Sempre Alessia Leoni al 25' sigla il 2 a 0. La gara sembra in discesa per il Grifone, ma prima una sfortunata autorete e poi un goal delle fiorentine riportano il risultato in parità. Da segnalare che la Vigor ha fallito un calcio di rigore e che l'arbitro ha decretato la fine delle ostilità interrompendo una ripartenza pericolosissima delle giovani biancorosse.



