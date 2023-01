Campionato U14 La Deep Chic Pallavolo Grosseto batte Pisa e vola in finale

3-3 al Dream Volley Pisa

Grosseto: "Ho passato tutta la settimana a studiare le nostre avversarie, quei filmati li avrò visti 200 volte", esordisce così una Ilaria Colella che non sta nella " tuta" che poi è la sua seconda pelle, e visto il risultato sembra che quei filmati li abbia studiati parecchio bene. Inizia così un Sabato qualunque di Gennaio, con una vittoria netta, chiara, pulita, voluta e strameritata. Le ragazze del Presidente Tinacci conquistano la finale territoriale dove troveranno il fortissimo Volley Projet Livorno.

Partenza a razzo con un gioco che lascia poco spazio al Pisa. Chiuso il primo senza troppi sussulti, nel secondo perdiamo un po di smalto, soprattutto in battuta, set più combattuto ma anche questo viene a nostro favore. Ma il set dove le nostre Grifoncine esaltano Coach e pubblico è il terzo. Qui tirano fuori gli artigli, ribaltano un punteggio che le vedeva sotto, chiudono la partita e volano in finale. Ancora Coach Colella: " dal Dream Volley avevo perso poco tempo fa in finale ad un Torneo, in quell' occasione, però avevamo assenze importanti che probabilmente hanno spiazzato gli avversari. Durante la settimana ho preparato le bimbe in base a quello che avevo colto dai video rubati in rete, e loro mi hanno risposto sul campo con una grandissima prestazione. Siamo alle finali regionali, ma questo è un risultato a cui faremo caso tra 7 giorni. Prima c'è la finale, il solito Livorno, lo abbiamo visto contro la nostra under 18 di Spina, una selezione molto forte ma noi non staremo lì a guardare". Non vogliamo dire altro, solo una considerazione: quando giocano le bimbe di Ilaria sembra che quel pallone se lo vogliono mangiare.... e poi si divertono, e poi fanno divertire noi che tifiamo per loro", termina la nota.

Le Convocate: Giulia Angeli, Clara Balestri, Emma Boccini, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Noemi Goracci, Sofia Guidoni, Matilde Marini, Giulia Muzzi, Francesca Macchi , Chiara Priori, Emma Rossi e Maria Vittoria Vegni. Dirigente Lucia Zorzi.