Campionato Toscano per gli atleti del Judo Sakura Grosseto 4 marzo 2024

Grosseto: Domenica 03 Marzo si è svolta a Piombino Qualificazione Toscana per il Campionato Italiano Junior, dove il Judo Sakura Grosseto ha partecipato l’atleta Giannini Cristian, che piazzandosi al secondo posto ottiene il pass per il campionato italiano. Si è svolto anche il Campionato Regionale individuale “Trofeo CONI” dove le Esordienti A del Sakura Grosseto, Mazzetti Michael, Bularga Alessandro, Piatto Alessandra e Chipa Caterina si sono qualificati al Primo Posto, mentre Baranetskyy Edward si piazza al terzo posto. Nell’occasione, Mazzetti Michael e Bularga Alessandro sono stati convocati a far parte della squadra Regionale Toscana per partecipare alla Finale Nazionale del trofeo CONI che si svolgerà a settembre in Veneto. Il Maestro Gino Peccianti e l’allenatore Mazzetti Stefano si congratulano per l’ottima prestazione dei loro atleti.

