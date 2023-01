Campionato serie D, la Deep Chic Pallavolo Grosseto asfalta la Pallavolo Casciavola

Grosseto: E questo sabato qualunque in casa Pallavolo Grosseto non poteva terminare meglio. Maurizio Natalini, con le sue ragazze imita Ilaria Colella, si esibisce al PalAzzurri con la migliore prestazione della stagione e batte senza appello una squadra molto forte che con la prestazione di questa sera rafforza il valore della nostra vittoria. Ecco Coach Natalini con le sue considerazioni: "A parte, credo vi sarete accorti, che in campo non c'ero io ma le mie fortissime bimbe, detto questo, I progressi nel gioco si erano visti nell' ultima gara e confermati in quella di oggi"

"La qualità migliore di oggi? - prosegue - Non mollare mai un punto soprattutto nei momenti di difficoltà, e ce ne sono stati soprattutto nel terzo set. Voglio ringraziare tutte le ragazze della rosa che con grande abnegazione si mettono a disposizione lavorando tanto agli allenamenti per migliorarsi sempre di più. Per la salvezza c'è ancora tanta strada da fare ma ce la metteremo tutta".

La cronaca: set tiratissimi dove le nostre difficilmente si concedono distrazioni. Comunque i primi due vengono conquistati bene con grande merito con un gioco che a volte ha fatto scattare in piedi il numeroso pubblico. Sono in difficoltà a segnalare il reparto che ha giocato meglio. Arriva il terzo, sembra che mister Natalini ci abbia lasciato un anno di vita. Set molto combattuto, giocato benissimo anche dal Casciavola che da subito ne prende il comando. Sopravvento che dura in pratica tutto il set e che sembra riesca a segnare 1 nello score ospite. A questo punto Lucchesi con una difesa incredibile decide di sostituire dal tabellone luminoso il 24-21 per loro con un bel 23-22. Il finale è fantastico. Battute da manuale disarmano il gioco avversario, non riescono a costruire più nulla e l'ultimo attacco di Bertelli che chiude la partita a 26 con la prima vittoria della stagione portando a 4 punti il nostro bottino. Non vi dico la gioia e la soddisfazione di tutto il gruppo.