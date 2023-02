Campionato regionale under 15 femminile: pareggio tra Grosseto e Pontedera

Grosseto: Partita a senso unico, con le ragazze del Grosseto che fin dai primi minuti schiacciano le avversarie nella loro metà campo sbagliando come minimo tre occasioni nitide nel primo tempo. Le attaccanti del “Grifone” a tu per tu con il portiere non riescono a concretizzare il meritato vantaggio. Come succede spesso nel calcio, alla prima occasione il Pontedera passa in vantaggio su calcio d 'angolo. Sfortunata deviazione di Festelli, che causa l'autorete. Le ragazze del Grosseto ripartono subito con il “Pressing” asfissiante e raggiungono il meritato pareggio, sempre con Festelli che riporta il risultato in parità.



Campionato regionale under 15 femminile: U.s. Città di Pontedera – U.s.Grosseto 1-1

Marcatori: 20' st. Festelli (Ar.) (Gr.), 25' T.t. Festelli (Gr.)

Us. Città di Pontedera: Marchi, Paculli, Filippeschi, Antonioli, Nanetti, Pettini, Tintarella, Cela, Nannucci. A disp:Cela, Petrini

U.s. Grosseto 1912: Giannini, Magiotti, Simoni, Savarese, Barbini, Festelli, Leoni, Medaglini, Ranieri. A disp: Boccone, Carlicchi, Domenichini, Fabrizzi, Fiorentini, Gatti, Rigolini, Scurtu