Campionato regionale U17: Un poker reti timbrato Cencini, trascina il Real Etruria

Acquapendente: Un poker reti timbrato Giacomo Cencini, trascina momentaneamente fuori la Real Etruria dalla zona retrocessione (+1 sul terz’ultimo posto). A segno per i viterbesi nella piovosa mattinata del Boario anche Billi, Ronca e Tomasselli. A corollario il secondo portiere Marini che para un calcio di rigore e Billi che si vede negare la seconda gioia personale solo dal palo a sei minuti dalla fine. Passati in vantaggio con Bernabucci i rionali pagano salato un anonimo primo tempo. Tardivo ma comunque incoraggiante il risveglio della ripresa. In cattedra Torromaco con doppietta ed un colpo di testa vincente di Gentile. Koci e Masci con buone individualità cercano inutilmente la strada del goal.

Sesta giornata (domenica 04 dicembre 2022): ASD REAL AZZURRA ETRURIA – GSD PIANOSCARANO 1949 7- 4 (PRIMO TEMPO 4-1)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Berlucca (10° st Marini), Ottaviani, Filosomi. Cencini, Virtuosi, Bataloni, Billi, Tomasselli, Sorrentino, Ronca (32° st Bernardini) ALLENATORE: Colonnelli

GSD PIANOSCARANO 1949: Passeri, Sargeni, Troili, Fanelli, Gentile, Bernabucci (1° st Del Cima), Torromaco, Membrino, Koci, Lattanzi (20° st De Leonardi), Marcomeni (1° st Olivieri), Stefanoni (20° st Stanciu) A DISPOSIZIONE: Morucci ALLENATORE: Nobile

ARBITRO: Luca Mattia Schiada Comitato di Viterbo

MARCATORI: 19° pt Bernabucci (GP), 27° pt, 37° pt, 45° pt, 3° st Cencini (ARAE), 5° st Gentile (GP) 8° st Ronca (ARAE), 20° st Billi (ARAE), 37° st, 46° st Torromaco (GP), 41° st Tomasselli (ARAE)

NOTE: Ammoniti 48° pt Gentile (GP), 19° st Cencini (ARAE), 40° st Ottaviani (ARAE)