Campionato regionale: Polisportiva Barbanella Uno sugli scudi

Grosseto: La scorsa domenica si è tenuta a Pontedera la seconda tappa del campionato regionale CSI categoria medium alla quale hanno preso parte più di 350 atlete, tra cui le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno.

Per quanto riguarda il concorso individuale, conquista il titolo di Vice-campionessa regionale CSI assoluta categoria ragazze Carlotta Mainardi, mentre ottiene il bronzo la compagna di squadra Sofia Maiolino nella categoria junior.

Nella gara di specialità al volteggio, sale sul gradino più alto del podio nella categoria ragazze Noemi Francalacci e ottengono degli ottimi quarto e quinto posto Camilla Lorenti e Melissa Frossi, nella gara allieve. Per terminare vince la seconda prova nella gara di specialità a trave e volteggio della categoria junior Giulia Vannucci.

Passando adesso al concorso a squadre. chiudiamo in bellezza con la medaglia di bronzo per le “lupette” Dyana Terminali, Evaluna Mori, Giovanna Carobene e Camilla Pacini e per la squadra delle allieve composta da Carlotta Corridori, Stella Borsetti, Sofia Masi e Agnese Alessandri.

Un weekend entusiasmante che ha superato le aspettative delle allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali, Serena Sabato e Linda Zambernardi che tornano in palestra soddisfatte e cariche per le prossime prove.