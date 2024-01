Campionato Provinciale UISP di pattinaggio artistico, al Follonica 18 medaglie

Follonica: Si è tenuta Domenica 21 Gennaio al PalaArmeni di Follonica la fase provinciale del campionato UISP di pattinaggio artistico. Ottimo risultato e grande soddisfazione per il team follonichese, la squadra del Golfo mette al collo 8 ori nel libero, 1 negli obbligatori, 5 nella solo dance, 3 argenti nel libero, 1 bronzo nel libero, un quarto posto nel libero e un quarto nella solo dance, infine un sesto posto sempre nel libero per un totale di 18 medaglie.

Ottima partenza quindi per le atlete maremmane che hanno ben figurato in ogni disciplina. Oltre alle ragazze, sono d'obbligo i complimenti al team di allenatori, preparatori, coreografi, alla dirigenza e un ringraziamento particolare ai genitori per il sostegno.