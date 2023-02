Campionato Juniores nazionali: l'Us Grosseto espugna Orvieto. 2-1 all'Orvietana

Grosseto: E' stata una gara molto bella, quella che ha visto i ragazzi di mister Mariani uscire indenni dalla trasferta con l'Orvietana. Una partita sofferta per i biancorossi, non tanto per il risultato, quanto per gli 80' giocati in dieci per l'espulsione di Amaddii arrivata dopo 13' del primo tempo. Risultato giusto e vittoria meritata per i giovani maremmani.



Campionato Juniores nazionali (2005): Orvietana - Us Grosseto 1912 1-2

Marcatori: 31' De Dominicis (rig) (Gr.), 14' st. Vicaroni (Or.), 36' st. De Dominicis (Gr.)

Orvietana: Formiconi, Fringuello, Purgatori, Radicchio, Albani, Peparello, Piccini, Allegretti, Vicaroni, Moracci, Mencarelli A disposizione: Papaie, Graziani, Lardai, Tiberi, Bahri, Pepe, Musai, Giannotti All.: Leonardi

Us Grosseto 1912: Di Bonito, Borro, Veronesi, Passalacqua, Amaddii, Turbanti, Fralassi, Arzilli, De Dominicis, Arrigucci, Veglianti A disposizione: Laudicino, Cipollini, Capoduri, Paccagnini, Zarone, Affabile, Camarri, Curini, Generali All.: Mariani

Espulsioni: 13' pt. Amaddii. (Gr.)

