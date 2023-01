Campionato Juniores Nazionali: il Grosseto supera in trasferta lo Scandicci

Grosseto: Partita giocata a viso aperto, da tutte e due le formazioni. Serviva la vittoria, allo Scandicci per rimanere secondo, come. al Grosseto per non farsi distanziare troppo dalle squadre che lo precedono in classifica. E' stata una vittoria sofferta, quella dei grossetani, conquistata con l'orgoglio e con il cuore con due “Eurogoal” firmati da De Dominicis e Tenci. Ora subito testa al prossimo impegno che vedrà i biancorossi misurarsi contro il Livorno.