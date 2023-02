Campionato Juniores nazionali, il Grosseto impatta con Livorno

Grosseto: Pareggio tra Us Grosseto e Livorno per 3-3 nel Campionato Juniores nazionali. Torelli maremmani di mister Mariani impattano con i pari età livornesi. Il Grosseto inizia bene il confronto con la formazione livornese e passa in vantaggio al 9' con Paccagnini che trova quasi subito la via della rete.

I biancorossi hanno anche l'occasione giusta per raddoppiare, ma senza esito. Livorno è arcigno e trova il pareggio al 30' con Dussol, che poi si ripete al 1' del secondo tempo. La terza realizzazione per gli amaranto arriva al 15' con Di Franda. I biancorossi tirano fuori il carattere e ci credono. I maremmani accorciano le distanze al 30' con Presicci e poi trovano il pareggio nel finale della gara al 35' con Cipollini di testa.

Us Grosseto e Livorno 3-3

U.s. Grosseto 1912: Dibonito, Borro, Paccagnini, Capoduri, Bojnov, Cipollini, Tenci, Arrigucci, Dedominicis, Presicci, Veglianti. A disp. Llaudicino, Amaddii, Fralassi, Passalaqua, Arzilli, Affabile, Curini, Camarri, Generali. All. Mariani



Livorno: Ciobanu, Cittadini, Tantardini, Monteleone, Cecchi, Palminteri, Dussol, Simonini, Di Franda, Razzauti, Morana. A disp.Tirabasso, Riso, Pacifico, Romanacci, Megbli, Marinari, Tarloni. All. Brilli



Arbitro: Riccardo Servillo di Prato. Assistenti: Arianna Anello di Piombino e Giorgio Rossetti di Piombino

Marcatori: 9' pt. Paccagnini (Gr.), 30' Pt. ,1' St Dussol (Li.), 15' St. Di Franda (Li.), 16' St. Presicci (Gr.), 35' St. Cipollini (Gr.)

Ammoniti: 20' St. Tantardini (Li.), 25' St. Cecchi (Li.), 30' St. Passalacqua (Gr.) e al 34' St. Dussol (Li.) Espulsioni: Tantardini (Li.), Cecchi (Li.)